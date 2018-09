Segurança Social manda encerrar lar ilegal em Melgaço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:33 Facebook

A Segurança Social deu, esta sexta-feira, ordem de encerramento de um lar de idosos ilegal, que funcionava numa habitação particular com 14 idosos, no concelho de Melgaço.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, militares do Destacamento Territorial de Valença, realizaram em conjunto com a Unidade de Fiscalização do Norte da Segurança Social uma ação de fiscalização ao espaço, "onde a proprietária, de 49 anos e residente local, juntamente com mais dois funcionários e seu agregado familiar, mantinha aos seus cuidados três homens e onze mulheres com idades compreendidas entre os 82 e 92 anos, numa residência adaptada para o efeito e sem licenciamento para a atividade".

A mesma fonte revelou ao "Jornal de Notícias" que a residência pertence a uma família de acolhimento que possui licença da Segurança Social "para cuidar de até três idosos", mas que ultrapassou largamente a capacidade autorizada. "Foram acolhendo mais e mais. Dentro da habitação, tudo o que era espaço foi aproveitado para receber idosos", explicou a fonte, informando que a ação de fiscalização foi desencadeada devido ao "frequente desaparecimento de um idoso com doença de Alzheimer do referido local". E que naquele espaço foram "detetados vários ilícitos contraordenacionais, nomeadamente, falta de condições de segurança/acessibilidade (saídas de emergência) e de funcionários". A responsável "foi notificada para encerramento do lar no prazo de 30 dias".