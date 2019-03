Hoje às 20:08 Facebook

Melgaço vai receber, a 29 de março, três chefs portugueses detentores de estrelas Michelin, que irão preparar um jantar inteiramente dedicado à lampreia e harmonizado com vinho Alvarinho, durante a iniciativa "Ensaios sobre a Lampreia do Rio Minho".

O chef Vitor Matos vai preparar Foie Gras & Lampreia Fumada, harmonizado com Soalheiro Dócil, e Lampreia & Bivalves, harmonizado com Quinta do Regueiro Barricas.

