Menina de 15 anos morre após queda de carro numa ribanceira em Melgaço

Uma menina de 15 anos morreu, esta terça-feira ao início da noite, na sequência da queda de um carro numa ribanceira em Melgaço.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o veiculo despistou-se e terá caído num declive com "seis a 10 metros", no Lugar de Assadura, na vila de Melgaço. O alerta foi dado às 19.30 horas.

Para além da vítima mortal de 15 anos, uma rapariga de 16 anos ficou ferida e foi transportada para o hospital de Viana do Castelo. Um homem de 21 anos está a ser avaliado pelos serviços de emergência no local, sabe o JN.

Foi acionado um meio aéreo do INEM que aterrou em Monção, mas acabou por não ser utilizado. No local estão as corporações de Bombeiros de Monção e Melgaço, com 22 operacionais e sete veículos, bem como a SIV de Valença, a VMER do Alto Minho e a GNR.