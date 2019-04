Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:20, atualizado às 19:27 Facebook

Três pessoas foram transportadas esta terça-feira para o hospital de Viana do Castelo, com sintomas de intoxicação, devido a fuga de gás numa habitação em Melgaço.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o caso ocorreu cerca das 12.40 horas, e as vítimas foram registadas como feridos leves. Prestaram socorro os Bombeiros de Melgaço com uma ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) local.