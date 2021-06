Jornadas de Turismo de Natureza regressam a Melgaço de 3 a 8 de junho

Hoje às 16:29 Facebook

Melgaço volta a ser palco da iniciativa Pegada Zero - Jornadas de Turismo de Natureza que, entre os dias 3 e 8 de junho, apresenta várias atividades para crianças e adultos.

Com características geográficas e geológicas que permitem a prática dos desportos de rio e montanha mais exigentes ao longo de todo o ano, Melgaço apresenta potencialidades na vertente de turismo de natureza que o Pegada Zero vai aproveitar para promover em mais uma edição, em parceria com agentes que atuam na região, nomeadamente, empresas de animação, restauração, alojamento, entre outros.

