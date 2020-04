Lar da Misericórdia de Melgaço com três infetados com Covid-19

A Santa Casa da Misericórdia de Melgaço anunciou este domingo que dois utentes e uma colaboradora do lar de terceira idade naquele município estão infetados com Covid-19.

Num comunicado divulgado na página de Facebook, a instituição descreve que os dois primeiros casos foram detetados na sexta-feira no Lar Sousa Pereira.Tratam-se de uma colaboradora e um utente internado no hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo. E adianta que este domingo um outro utente internado no mesmo hospital acabou também por acusar positivo.

A instituição avança também que todos os utentes e colaboradores do lar foram testados e os resultados deverão ser conhecidos "em meados desta semana".

No concelho de Melgaço, segundo informação divulgada pela Câmara Municipal, haviam até este domingo 14 infetados, sendo que seis são residentes na vila, cinco na aldeia de Parada do Monte, onde se mantém o cerco sanitário, e três (um por freguesia) em Roussas, Paderne e S. Paio.