Lar de Melgaço com quatro óbitos e 20 negativos transferidos para unidade de restaguarda

O números de mortes com Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço subiu para quatro, num total 46 infetados.

Os números relativos ao Lar Pereira de Sousa foram divulgados esta segunda-feira pelo município de Melgaço.

A instituição, com 60 utentes e onde já morreram dois idosos, continua a receber resultados de testes positivos de idosos e colaboradores. Face ao agravamento da situação transferiu esta segunda-feira, 20 utentes que deram negativo para uma unidade de retaguarda em Vila Nova de Cerveira.

A estrutura criada para acolher não infetados provenientes de instituições do distrito de Viana do Castelo, está a funcionar em instalações do Inatel.

A Misericórdia de Melgaço testou 104 pessoas e ainda não é conhecida a totalidade dos resultados.