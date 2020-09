Lomba do Mouro identificada como acampamento militar romano de carácter temporário

Hoje às 15:51 Facebook

O coletivo de investigadores Romanarmy.eu identificou Lomba do Mouro, no planalto de Castro Laboreiro, em Melgaço, como um acampamento militar romano de caráter temporário. A confirmar-se, seria o acampamento de maiores dimensões do Noroeste Peninsular.

Até dia 18 de setembro, investigadores da Romanarmy.eu vão estar no recinto fortificado de Lomba do Mouro, uma estrutura arqueológica de enormes dimensões localizada em 2017 e situada na fronteira entre Portugal e a Galiza, nos concelhos de Melgaço (Portugal) e de Verea (Ourense), com o objetivo de validarem a hipótese de que se trata de um acampamento militar romano de caráter temporário.

A intervenção arqueológica é dirigida pelo investigador da University of Exeter, João Fonte, membro do coletivo de investigação Romanarmy.eu.

