"Melgaço em Festa" com cinema drive-in, vídeo mapping e conteúdos nas redes sociais

Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Melgaço em Festa" vai assinalar-se, de 1 a 16 de agosto, em segurança. A autarquia apostou no cinema drive-in, vídeo mapping e no streaming via redes sociais para levar o evento a casa de todos.

Segundo o município, a situação pandémica obrigou à reestruturação do habitual programa, levando ao cancelamento de algumas atividades e à apresentação de outras. Estão previstas várias ações ao ar livre, que "decorrerão sob exigentes medidas de segurança".

"Acreditamos que encontramos a melhor forma de celebrar o «Melgaço em Festa», garantindo a segurança todos. Se todos sairmos em segurança, estarão reunidas todas as condições. Temos de nos proteger e proteger os outros", salienta o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

Leia mais em AltoMinho TV