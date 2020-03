Melgaço fecha serviços e cancela eventos até início de maio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:56 Facebook

O grande evento anual de Melgaço, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro, previsto para o primeiro fim de semana de maio, foi cancelado, face à ameaça do novo coronavirus.

O município tornou públicas, esta quarta-feira à tarde, as suas medidas de contingência, que se estendem pelo próximo mês e meio. Após reunião com responsáveis da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), a Câmara Municipal de Melgaço, optou por "ponderadamente, adotar as medidas que considera importantes neste momento".

Em comunicado, refere que "as mesmas terão efeito imediato e até 30 de abril", mas também abrangem o cancelamento da realização da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que teria lugar nos próximos dias 1, 2 e 3 de maio.

A partir de quinta-feira, fica "suspensa a utilização dos equipamentos culturais, bem como o Solar do Alvarinho, a Porta de Lamas de Mouro e a Loja Interativa de Turismo, com exceção de atividades letivas ou de ensaios". E ainda "a utilização de equipamentos desportivos municipais, estando apenas autorizados os treinos e competições oficias para equipas de atletas federados, bem como as atividades curriculares, sendo que nos treinos e competições não está autorizada a assistência de público".

Em Melgaço foram também suspensas as feiras semanais, incluindo já a do próximo dia 13 de março.