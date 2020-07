Melgaço: Investimento de cerca de 106 mil euros requalifica Torre de Menagem

Hoje às 16:04 Facebook

O Núcleo Museológico da Torre de Menagem, em Melgaço, Viana do Castelo, está encerrado ao público para obras de requalificação e beneficiação, num investimento de aproximadamente 106 mil euros.

O espaço foi o escolhido para receber a Estação do Tempo de Melgaço, subordinada à Rota dos Mosteiros, no âmbito do projeto "Alto Minho 4D - Viagem no Tempo". As obras deverão estar concluídas no início de setembro e, na reabertura, a Torre de Menagem vai ter duas novas valências: o piso da cave vai ser ocupado pela zona de projeção e o piso do meio pela maqueta 4D.

O projeto vai dotar o espaço com equipamentos de projeção e vídeo, equipamentos de suporte e maquete. Vi ser ainda produzido um filme de promoção turística, histórica e cultural, associado à Rota dos Mosteiros, que abrange diversos espaços, não só de Melgaço, mas do Alto Minho.

