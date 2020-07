Melgaço lança campanha de boas-vindas aos emigrantes

Hoje às 19:15 Facebook

A Câmara de Melgaço, em Viana do Castelo, lançou uma campanha de boas-vindas aos emigrantes, apelando a que façam um regresso em segurança e com responsabilidade. A campanha vai ser divulgada em vários suportes espalhados pelo concelho e também nas redes sociais.

"Por esta altura do ano, os emigrantes, acompanhados das famílias, regressam à sua terra natal para estarem com os amigos e família da terra. O regresso é motivo de festa e de muita alegria. Este ano, também vai ser assim, apenas com cuidados redobrados, a bem da saúde de todos", apela o Município, em comunicado enviado à imprensa.

