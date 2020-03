Melgaço põe outdoors na rua a apelar ao recolhimento da população

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:22 Facebook

A Câmara Municipal de Melgaço fez esta quarta-feira nas ruas uma campanha com outdoors a apelar ao recolhimento da população por causa do coronavirus.

O município pretende sensibilizar para habitantes e emigrantes, que nesta altura estão em parte a regressar às suas terras, principalmente oriundos de França onde vigora a quarentena.

"Estamos a comunicar à população para que fique em casa usando as juntas de freguesia, as paróquias e os seus párocos e os meios digitais. E lançamos uma campanha outdoor em todo o município incitando as pessoas a que fiquem em casa e se resguardem. Este é um momento difícil e extraordinário na vida de cada um de nós e da comunidade melgacense. É um momento para de forma cívica ficarmos em casa", disse ao Jornal de Notícias o autarca de Melgaço, Manoel Batista, referindo: "Espero que as pessoas tenham a sensibilidade e o civismo que é exigido nestas circunstâncias".

Naquele município, cinco emigrantes estão de quarentena, após terem viajado no passado dia 8, domingo, num autocarro, onde seguia um emigrante de 64 anos infetado com coronavírus. No veículo seguiam cerca de 50 portugueses emigrados em França.