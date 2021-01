JN/Agências Hoje às 21:59 Facebook

Um mulher de 81 anos, que vivia sozinha, foi encontrada morta em casa, na freguesia de Paderne, no concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo fonte da GNR "a senhora não era vista há três dias". O alerta às autoridades foi dado cerca das 18.50 horas.

No local compareceram a GNR e os Bombeiros de Melgaço. O corpo foi transportado para o IML de Viana do Castelo.