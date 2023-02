Pá de eólica com 70 metros tomba na Estrada Nacional 202 em Melgaço

Uma pá de eólica, com cerca de 70 metros de comprimento, tombou esta quinta-feira, cerca do meio-dia, na Estrada Nacional 202, quando estava a ser transportada num semirreboque em direção a Castro Laboreiro, Melgaço.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o incidente não provocou feridos, mas obrigou ao corte da via, que poderá estender-se "pelas próximas 24 horas".

A GNR está a fazer o acompanhamento das operações de transporte de novas peças para o parque eólico existente naquela zona montanhosa de Melgaço.

"Foi uma peça que tombou para a via. Neste momento (16 horas) a estrada está cortada e vai ficar cortada 24 horas, possivelmente. Vai dar algum trabalho a remoção", informou a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, referindo que outros transportes previstos para os próximos dias foram cancelados.

"O problema destas peças é a dimensão, o que dificulta o transporte. Medem cerca de 70 metros de comprimento. A peça vinha acoplada a uma báscula, num semirreboque. Ao fazer uma curva, parece que havia um bocado de vento, e tombou a peça e o semirreboque".

Segundo o jornal "Voz de Melgaço", durante o mês de janeiro, decorreram trabalhos de limpeza nas laterais da Estrada Nacional 202, que liga a vila a Lamas de Mouros e Castro Laboreiro, freguesias de montanha, para transporte dos componentes de grandes dimensões de dois aerogeradores do Subparque Eólico de Picos (Lamas de Mouro- Cubalhão). O mesmo jornal refere que cada aerogerador, mede "120,9 metros de altura" e está "equipado com três pás de 74,4 metros de comprimento".