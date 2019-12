Hoje às 17:45 Facebook

O velhinho de barbas brancas vai descer o Rio Minho até ao Cais de São Marcos, no Peso, local onde centenas de crianças deverão aguardar pelos rebuçados e guloseimas que geralmente o Pai Natal distribui.

Esta é uma das propostas do município Mais a Norte de Portugal para esta quadra e onde todos podem participar. Mas as atividades do programa natalício melgacense não se esgotam aqui.

