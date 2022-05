Encontrado corpo de criança espanhola desaparecida no rio Minho

Foi encontrado, este domingo à tarde, o corpo da criança espanhola que estava desaparecida desde sábado no rio Minho. O dispositivo de buscas, na zona entre Melgaço e Monção, contou com a ajuda de populares das duas margens.

Segundo o Comandante da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, o menino foi encontrado já sem vida junto à margem espanhola, a cerca de 500 metros do local do desaparecimento. O avistamento ocorreu a partir de uma embarcação espanhola.

O pai da criança desaparecida morreu a tentar salvar o filho, que entrou na água para tentar agarrar uma sapatilha que caiu à água. Ambos foram arrastados pela corrente, sob o olhar impotente da mãe e de uma filha menor. A família, oriunda de Vigo, passava a tarde na praia fluvial de Arbo, junto à ponte internacional, em lazer.

"A família estava junto à ponte internacional que une Arbo e Melgaço, quando um menino deixou cair uma sapatilha ao rio e ao tentar recuperá-la foi arrastado pela corrente. O pai que estava ao lado tentou socorrê-lo e o rio levou-os aos dois", contou ao JN, no sábado, o capitão de corveta Pablo Redondo, da Comandancia Naval del Miño. "Foi uma tragédia. Na véspera do Dia da Mãe, aquela mãe ficou sem o marido e sem o filho", comentou, acrescentando que foi pedido apoio psicológico para assistir os familiares no local.

O caso ocorreu cerca das 19 horas (18 horas em Portugal continental) de sábado. As buscas pelas vítimas decorriam desde então, com meios portugueses e espanhóis, e contaram este domingo com a ajuda de populares das duas margens. Durante a noite, a procura envolveu drones com infravermelhos e, ao nascer do dia, regressaram as equipas com botes e apeadas, a que se juntou também população.