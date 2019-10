Primeiras lojas Pop-Up já abriram portas em Melgaço

Hoje às 13:53 Facebook

Foram inauguradas no passado sábado as duas primeiras lojas Pop-Up de Melgaço. Os estabelecimentos, recorde-se, estão integrados no projeto Pop-Up apresentado em julho. A ideia enquadra-se no programa URBACT e que promete revolucionar toda a dinâmica comercial no centro da vila.

A estratégia passa sobretudo por ocupação temporária de espaços comerciais devolutos. Uma almofada de empreendedorismo abrangente e que pretende atingir todos aqueles que queiram criar o seu próprio negócio, com o menor risco possível.

