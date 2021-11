Provedor da Misericórdia de Melgaço alvo de queixa na GNR por agressão

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, Aprígio Costa, apresentou uma queixa na GNR por agressão contra o Provedor da instituição, Jorge Ribeiro. Em causa estarão desentendimentos entre aqueles dirigentes, no passado sábado à tarde, que terão culminado em confronto físico.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo confirmou ao Jornal de Notícias ter sido registada e já comunicada ao Ministério Público uma queixa por agressões físicas, apresentada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço contra o Provedor.

A este jornal Jorge Ribeiro negou ter agredido Aprígio Costa e declarou que ainda hoje será divulgado um comunicado sobre o assunto. Por outro lado, será apresentada uma queixa contra o Presidente da Mesa.

"Não houve nenhuma agressão. Nem sequer estive com ele [com Aprígio Costa]. É completamente falso e vai ser apresentada uma denúncia em meu nome e em nome da instituição pelos danos causados", disse Jorge Ribeiro, reconhecendo que este caso se dá num contexto de mal-estar no seio da Misericórdia. "Desde o ano passado, o Presidente da Mesa já apresentou inúmeras denúncias contra a instituição", afirmou. Até ao momento não foi possível contactar Aprígio Costa.