Quintas de Melgaço premiado por mulheres no Japão

O vinho Torre de Menagem acaba de ser premiado no Japão com Diamond Trophy, distinção máxima da conceituada competição internacional SAKURA Japan Women"s Wine Awards.

Esta é a quarta vez consecutiva que a qualidade dos vinhos Quintas de Melgaço é premiada neste concurso, que se distingue no panorama mundial pela particularidade de ter um júri exclusivamente feminino. Nesta edição de 2023, 430 mulheres especialistas em vinhos provaram 4222 referências distintas, oriundas de 27 países.

"Este prémio é muito relevante esta distinção que contribui para elevar a perceção de qualidade que os Vinhos Verdes, designadamente da sub-região de Monção e Melgaço, deixam no mundo, sobretudo num mercado tão exigente como o asiático.", referiu esta quarta-feira o administrador da empresa, Pedro Soares.

Apresentado com uma "textura redonda, dose perfeita de acidez, cor límpida e aromas de frutos tropicais" o Torre de Menagem é composto por castas Alvarinho e Trajadura.

Filho da terra

Nascida na década de 1990, os primeiros capítulos da Quintas de Melgaço foram escritos pelas mãos de um filho da terra, Amadeu Abílio Lopes, que detinha um espírito empreendedor.

Rumou ao Brasil, em meados do séc. XX, para crescer e se afirmar como empresário industrial. Apesar do sucesso alcançado, nunca esqueceu o berço e regressou, anos mais tarde, para investir em Melgaço e potenciar o crescimento do concelho, desafiando pequenos e médios produtores vitivinícolas a juntarem forças e a trabalharem em conjunto na produção e promoção dos vinhos da região e da casta Alvarinho.

O projeto rapidamente ganhou escala e tornou-se num motor de desenvolvimento para Melgaço, reconhecido no mundo pela produção de vinhos Alvarinho. Nascia assim a sociedade Quintas de Melgaço, constituída atualmente por 530 membros acionistas.