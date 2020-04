Registadas duas mortes e 19 infetados em lar de Melgaço

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço registou esta sexta-feira um segundo óbito e confirmou mais 15 casos, totalizando já 19 infetados.

Em comunicado divulgado na sua página de Facebook, a instituição revela que testou 104 pessoas, e que de acordo com os resultados agora conhecidos, 12 utentes e 7 colaboradores deram positivo.

Quatro dos utentes infetados encontram-se internados no hospital distrital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

No concelho de Melgaço, há atualmente 29 casos de Covid-19, sendo que sete são habitantes da aldeia de Parada do Monte, que continua com cerca sanitária.