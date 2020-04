Sobe para 33 o número de infetados em lar de Melgaço

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço recebeu na última madrugada resultados de mais testes positivos de Covid-19, elevando para 33 o número de infetados naquela valência.

Esta sexta-feira, confirmou-se um segundo óbito. Face ao agravamento da situação, as autoridades de saúde vão reunir com responsáveis da instituição e da Câmara de Melgaço e Proteção Civil, para decidir medidas de contingência.

"O que exigimos é que as pessoas doentes vão para unidades de saúde, porque nós não temos condições. Estamos sem departamento de saúde", declarou Jorge Ribeiro, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, referindo que, na tarde deste sábado poderá ser decidida "a retirada de utentes do lar".

Dos 60 utentes da instituição, 25 testaram positivo, dois faleceram e quatro estão internados no hospital distrital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo. Oito colaboradores estão infetados.

A Misericórdia de Melgaço testou 104 pessoas e ainda não é conhecida a totalidade dos resultados. Aquele município dispõe de um hospital de campanha instalado num pavilhão polidesportivo com 40 camas.