Suspensas missas em Melgaço devido ao aumento de casos de covid-19

A celebração de eucaristias nas paróquias da zona ribeirinha de Melgaço foi suspensa devido ao aumento de casos de covid-19.

Apesar de estarem autorizadas, no âmbito do confinamento geral decretado pelo Governo, aquelas celebrações não se vão realizar de forma presencial até ao fim de janeiro.

"Face ao aumento de casos Covid-19 no nosso município de Melgaço, a Unidade Pastoral Paulo VI decidiu suspender as celebrações de Eucaristia a partir do dia de hoje, 16 de Janeiro de 2021, num período de 15 dias", anunciaram os párocos Arcélio Sousa e Carlos Martins, no Facebook.

Referem, contudo, que os fiéis "poderão assistir a celebrações através dos meios de comunicação digitais e celebrar nas vossas Igrejas Domésticas".

A Unidade Pastoral Paulo VI é uma organização religiosa que compreende cerca de uma dezenas de paróquias, incluindo a vila, de Melgaço.