Tragédia com família espanhola no rio Minho em frente a Melgaço

Um homem morreu e um dos filhos está desaparecido no rio Minho, na zona de Melgaço, desde este sábado ao fim do dia. Foram ativadas buscas do lado espanhol e pedida a colaboração de meios portugueses.

Segundo contou ao JN o capitão de corveta Pablo Redondo da Comandancia Naval del Miño, tanto a vítima mortal como o desaparecido fazem parte de uma família - um casal com dois filhos (rapaz e rapariga menores de idade) - oriunda de Vigo, que se encontrava em lazer na praia fluvial de Arbo, em frente a Melgaço.

"A família estava junto à ponte internacional que une Arbo e Melgaço, quando um menino deixou cair uma sapatilha ao rio e, ao tentar recuperá-la, foi arrastado pela corrente. O pai, que estava ao lado tentou socorrê-lo, e o rio levou-os aos dois", contou Pablo Redondo, referindo que ainda este sábado "foi recuperado o corpo sem vida do pai". O menino continua desaparecido.

O caso ocorreu cerca das 19 horas (18 horas em Portugal continental). Meios galegos e portugueses estiveram envolvidos nas buscas na água e em terra até cerca das 22 horas. Do lado da Galiza, equipas continuam ativas à procura da criança, com recurso a drones com visão noturna.

De acordo com o Comandante da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, a pedido do seu homólogo da Comandancia Naval do Miño, foram mobilizados meios da Polícia Marítima e também dos Bombeiros de Melgaço para participar em buscas na margem portuguesa do Minho, na zona de Melgaço.

Foram realizadas, sem êxito, buscas entre Arbo, na Galiza, e Paderne, Melgaço, para tentar encontrar a criança que foi arrastada pela corrente. Do lado português, serão retomadas ao nascer do dia, caso as que continuam com auxílio de drones se revelem infrutíferas.

"Da nossa parte vamos continuar pela noite dentro. Empenhamos todos os meios para localizar o desparecido. Foi uma tragédia. Na véspera do Dia da Mãe, aquela mãe ficou sem o marido e sem o filho", comentou Pablo Redondo, acrescentando que foi pedido apoio psicológico para assistir os familiares no local.