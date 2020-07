Valentim nasceu na ambulância dos Bombeiros de Melgaço

Um bebé do sexo masculino nasceu esta quarta-feira numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.

Segundo contou ao Jornal de Notícias o adjunto do Comandante da corporação, Filipe Carvalho, o menino, de nome Valentim, nasceu por volta das 11.50 horas, a caminho da Maternidade.

O parto aconteceu na ambulância, "no cruzamento de Barbeita (Monção)", às mãos dos bombeiros Gabriel Soares e José Amil.

O alerta para a situação de "uma mulher com dor abdominal e contrações" foi dado cerca das 9.56 horas.

Os operacionais contaram com o apoio da SIV de Melgaço e VMER do Alto Minho. Os pais do bebé residem na vila de Melgaço. Mãe e filho foram transportados para a Maternidade de Viana do Castelo e "encontram-se bem".