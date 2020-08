Vem aí a prova "Trans Peneda-Gerês", com partida de Melgaço

Hoje às 17:20 Facebook

A prova "Trans Peneda-Gerês - Corrida dos 4 Castelos" foi apresentada esta quinta-feira, dia 6 de agosto, na Torre de Menagem de Melgaço, Viana do Castelo, local de onde vai partir a edição zero do evento, agendado para os próximos dias 2, 3 e 4 de outubro. No total, são 160 quilómetros de trail que vão ligar Melgaço a Montalegre.

"Esta edição inaugural, devido à pandemia covid-19, contará com um número limitado de participantes. É um evento que vai permitir aos participantes conhecer melhor o Parque Nacional Peneda-Gerês e vai também permitir divulgar ainda mais todo o potencial do nosso património natural e histórico", realça José Adriano Lima, vereador do Desporto na Câmara Municipal de Melgaço.

Da parte da organização, é evidente o otimismo em relação ao evento. "Estamos numa região com um dos mais ricos espólios de castelos seculares", refere Carlos Sá, da empresa Carlos Sá Nature Events, que acredita que "vai ser um enorme desafio" para os atletas.

