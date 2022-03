Acidente com quatro feridos corta estrada em Monção

Quatro feridos e corte total da via foi o resultado de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros ao fim da manhã desta quinta-feira na Estrada Municipal 507 em Pinheiros, Monção.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção, o alerta para a ocorrência foi às 11.20 horas e à chegada ao local, os meios depararam-se com quatro vítimas: duas do sexo masculino com 75 e 80 anos, e duas mulheres com 80 e 62. Todas feridos ligeiros.

Prestaram socorro equipas dos bombeiros de Monção e Paredes de Coura, SIV de Valença e GNR. A estrada foi cortada nos dois sentidos.

Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.