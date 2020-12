Acidente em Monção faz um morto e um ferido grave

Um morto e um ferido grave foi o resultado de uma colisão entre duas viaturas, esta quarta-feira de manhã, na EN202, na freguesia de Bela, Monção.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, um homem de 29 anos morreu e outro de 56 anos ficou ferido com gravidade. As vítimas são os condutores das duas viaturas envolvidas na colisão.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi dado às 8.56 horas e a via está cortada ao trânsito (11.00 horas).

No local estão meios dos Bombeiros de Monção, SIV de Melgaço e Valença, VMER do Alto Minho, quatro patrulhas da GNR e uma equipa de psicólogos do INEM.