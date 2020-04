Agência de Comunicação de Monção premiada em concurso de design internacional

Hoje às 18:40 Facebook

A criatividade da agência monçanense Marka Branka, foi distinguida com o galardão de Prata na última edição do concurso internacional A'Design Award & Competition, onde já venceram marcas como a Nike, a Disney, a Coca-Cola, a Samsung, a Vodafone e a Nestlé.

A MarkaBranka conquistou a Prata na última edição do concurso internacional A'Design Award & Competition, na categoria "Publicidade, Marketing e Comunicação". O anúncio, feito esta quarta-feira pela organização do maior e mais prestigiado concurso de design do mundo, deu a conhecer a conquista do galardão, que premeia o trabalho criativo "O Reino do Alvarinho", desenvolvido, pela agência, para a edição de 2019 da Feira do Alvarinho de Monção.

Com esta conquista, a agência criativa monçanense, para além de obter o logotipo de A'Design Award Winner, que é dado aos projetos vencedores e atesta a originalidade e excelência do design dos produtos/projetos, vê, assim, reconhecido um projeto que teve como objetivo a criação de um reino antigo e fictício, não mencionado nos livros de história, ao qual foi dado o nome de "Reino de Alvarinho", principalmente pelo facto de Monção ser o Berço do Vinho Alvarinho. Com nome e civilização próprios, este reino foi inspirado na história real, nos lugares, nas pessoas icónicas e nas lendas de Monção.

