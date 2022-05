Buscas no Minho para encontrar pescador vão continuar seis dias após de desaparecimento

Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

As buscas no rio Minho para encontrar o pescador de 65 anos desaparecido na sexta-feira de manhã, em Monção, vão continuar quarta-feira. Seis dias depois de a família, residente em Barbeita, ter alertado para o desaparecimento, os meios vão manter-se ativos, por decisão do Comandante da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge.

"Vamos continuar na quarta-feira. Claro que os meios já não serão tão numerosos como nas primeiras 72 horas, mas vamos persistir", declarou aquele Comandante esta terça-feira, após terem sido suspensas as buscas, novamente infrutíferas. O dispositivo envolverá agora "meios dos Bombeiros e voluntários do sistema municipal de protecção civil de Monção, a Polícia Marítima e a Armada Espanhola".

Até ao mome foram encontrados apenas alguns objetos, como um chapéu e artefactos de pesca, que a família já reconheceu como pertencendo ao desaparecido, segundo Pedro Santos Jorge.

O desaparecido, residente em Barbeita, Monção, saiu de casa para pescar na sexta-feira de manhã e não regressou para almoçar, conforme estava previsto. Familiares deram o alerta cerca das 15 horas.