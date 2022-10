Cadáver de homem com 50 anos encontrado no rio Minho

O cadáver de um homem com cerca de 50 anos de idade foi encontrado esta tarde, cerca das 17 horas, no rio Minho, em Monção.

Segundo informação do Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, o corpo foi detetado por uma embarcação da autoridade marítima espanhola, que participava nas buscas desencadeadas, após alerta, cerca das 15.49 horas para a "queda" de um homem às águas no lugar de Lodeira, junto à ponte internacional Monção-Salvaterra do Miño (Galiza).

Foi acionado dispositivo de busca apeada e aquática, com envolvimento de meios dos Bombeiros de Monção, GNR e Polícia Marítima, além de pedida ajuda pelo Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, ao seu homólogo espanhol. A embarcação enviada pela autoridade da margem espanhola acabou por localizar a vítima no rio já cadáver.

O corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.