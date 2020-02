Câmara de Monção vai até às aldeias fazer atendimentos aos munícipes

Hoje às 17:50 Facebook

A maioria social-democrata no executivo municipal de Monção, no distrito de Viana do Castelo, vai iniciar no sábado, nas freguesias de Badim e Bela, atendimentos "personalizados" aos munícipes que pretendam resolver problemas, recolher informação ou apresentar propostas.

Em causa está a iniciativa "Sempre Perto de Si", divulgada esta quinta-feira pela autarquia. O município presidido por António Barbosa destaca a "importância" do "contacto direto" com as populações do concelho.

