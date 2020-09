Camião do lixo despista-se e provoca acidente em Monção

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião do lixo despistou-se esta quinta-feira à noite, supostamente ao tentar desviar-se de uma viatura ligeira de passageiros, e acabou por embater num muro e entrar por um terreno agrícola, em Pinheiros, Monção.

No camião viajavam três pessoas. Segundo relatou ao "Jornal de Notícias" uma testemunha que se encontra no local, um dos trabalhadores aparenta ter ficado em estado grave. Os outros dois e o condutor do ligeiro, sairam pelo próprio pé.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, confirmou o registo da ocorrência às 22.31 horas e ativação de um meio aéreo para o local, além de 11 operacionais com quatro viaturas das corporações de Bombeiros de Monção e Valença.

O estado dos envolvidos estava ainda a ser avaliado, 23.30 horas.