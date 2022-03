Um morto e três feridos num acidente com carro e trator em Monção

Um homem de 73 anos morreu este sábado num acidente entre um trator agrícola e um carro, na Estrada Nacional 202, em Bela, Monção.

A vítima mortal era um dos passageiros do veículo ligeiro. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

Uma mulher de 80 anos ficou em estado grave e foi transportada para o hospital da ULSAM, em Viana do Castelo. Duas mulheres com 33 e 61 anos também foram transportadas para aquela unidade mas com ferimentos leves.

Segundo fonte dos Bombeiros de Monção, o alerta foi dado cerca das 10.50 horas e a via foi cortada ao trânsito.

Um helicóptero do INEM foi acionado para o local. Foram também mobilizados meios dos Bombeiros de Monção, com quatro viaturas e 13 operacionais, as

SIV de Melgaço e Valença, a VMER de Viana do Castelo e a GNR, com duas patrulhas.