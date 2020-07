Colisão entre três viaturas faz um morto em Monção

Um homem de 52 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, após uma colisão entre três viaturas ligeiras de transporte de mercadorias na Estrada Nacional 202 em Monção. Outros dois homens sofreram ferimentos leves.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Monção, José Passos, a vítima mortal é o condutor de uma carrinha que seguia no sentido Melgaço-Monção. Residia no concelho de Monção.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a alerta foi dado às 7.29 horas.

No local encontraram-se 15 operacionais com 6 viaturas dos Bombeiros de Monção, INEM e GNR.