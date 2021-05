Condutor de motociclo morre em despiste em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:37 Facebook

Um homem de 44 anos, condutor de um motociclo, morreu após despiste na Estrada Nacional 202 (quilómetro 13) em Valadares, Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 10.05 horas e foram mobilizados para o local 10 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Monção, SIV de Melgaço e GNR.

A vítima foi transportada já em paragem cardiorrespiratória para o Serviço de Urgência Básico do Centro de Saúde de Monção, onde, segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, acabou por se confirmar o óbito.