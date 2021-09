Condutor de trator morre após colisão com carrinha em Monção

O condutor de um trator morreu, esta quarta-feira, após colisão com uma carrinha em Bela, Monção.

Segundo informação do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o óbito foi confirmado após a vítima de 71 anos ter sido transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Monção. O acidente ocorreu cerca das 13.32 horas.

O transporte do sinistrado foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Monção com acompanhamento da SIV-Melgaço.

No local esteve também um veículo de desencarceramento com dois operacionais e a GNR com um veículo e dois militares.