Contestação na fronteira do Minho contra linha de alta tensão

Os municípios português de Monção e galego de As Neves, voltaram hoje a fazer pública a sua contestação à instalação de uma linha elétrica de alta tensão entre Fonte Fria na Galiza e a fronteira com Portugal

. O projeto não é novo, assim como a oposição ao mesmo, mas os dois concelhos e uma associação de protesto, reafirmaram a sua posição, apos uma reunião sobre o tema. Do encontro saiu um comunicado divulgado hoje pelo município de Monção, onde referem que "à semelhança de outros municípios localizados na região fronteiriça, têm manifestado total discordância com aquele empreendimento, onde se pretende implementar uma linha elétrica de 400 Kv (que pode chegar aos 800 Kv) desde Fonte Fria, na Galiza, até à fronteira portuguesa, com o seu prolongamento à rede elétrica nacional, no âmbito do plano de expansão da "REN - Rede Elétrica Nacional, S.A."

Autarcas e a Asociación de Afectados Pola Liña de Alta Tension Fontefria- Fronteria Portuguesa, "reafirmam posição contrária à instalação daquele empreendimento elétrico, considerando que a sua funcionalidade terá um impacto negativo brutal em ambos os territórios e nas populações locais".

Na referida reunião ficou acordado "o estabelecimento de um conjunto de medidas de reforço à contestação da linha de muita alta tensão", tendo em conta a já anteriormente manifesta "rejeição unânime ao projeto".

"Em janeiro de 2019, tanto a Assembleia Municipal de Monção como o Pleno do Concello das Neves aprovaram, por unanimidade, uma proposta de rejeição do projeto. Ano e meio mais tarde, em julho de 2020, no decorrer do período de consulta pública, voltaram a manifestar-se contrárias, de forma bastante explicita, à construção da referida linha no território", recorda o comunicado da autarquia de Monção.