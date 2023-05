Criam aldeia em Monção para assegurar futuro de filhos diferentes

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Françoise Hanoul, de 54 anos, é mãe de um jovem com autismo: Felix, de 20 anos, a quem gosta de chamar "Feliz". Um nome que faz jus à alegria e ao riso constantes do jovem perante pequenas coisas, como correr e saltar no campo, andar de trator, participar em trabalhos agrícolas e conviver.

Preocupada com o futuro do filho, a dietista de nacionalidade belga comprou 3,4 hectares de terreno, com quatro casas devolutas e em ruína, em Badim, Monção, e convocou outros pais com filhos portadores de transtorno do espectro autista, paralisia cerebral e outras deficiências, algumas delas resultantes de doenças raras, para criarem a associação Aldeia Inclusiva.

E dar asas ao sonho de construir um centro em Badim, com espaços para atividades, oficinas, horta, animais e lar residencial, que garanta acolhimento aos seus descendentes com necessidades especiais. "Vamos ter uma residência com capacidade para 10 ou 12 e já temos 20 pedidos. É horrível. Se não for este centro, o que vai acontecer ao meu filho quando eu morrer?", questiona Françoise.