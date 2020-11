Condutor de 21 anos morre num despiste aparatoso em Monção

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se, esta quarta-feira à tarde, na EN202, que liga Monção e Melgaço, e foi parar em cima do rail lateral, provocando um morto e um ferido grave.

O alerta para o acidente, que ocorreu na freguesia de Barbeita, foi dado às 14:05 horas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

O condutor, de 21 anos, morreu, confirmou ao JN fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo. Uma ocupante, de 18 anos, ficou ferida com gravidade e foi transportada para o hospital de Braga.

As vítimas tiveram de ser desencarceradas.

O veículo seguia de Melgaço para Monção.

Nas operações de socorro participaram os Bombeiros de Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e a GNR.