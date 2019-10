Hoje às 12:40 Facebook

O município de Monção aderiu ao Diabetes em Movimento, um programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2.

Decorrendo ao longo de nove meses, entre outubro e junho de 2020, no salão polivalente dos bombeiros voluntários de Monção, o programa Diabetes em Movimento compreende três sessões semanais (segundas, quartas e sextas), entre as 10 e as 11.30 horas.

