Dois feridos graves em acidente com três carros em Monção

Uma colisão rodoviária envolvendo três carros provocou quatro feridos, dois dos quais graves, em Barbeita, Monção.

Segundo o Comandante da corporação de Bombeiros local, José Passos, as vítimas graves são "dois homens com idades acima dos 60 anos, que estão nesta altura a ser avaliados em terra para eventualmente serem transportados por um helicóptero do INEM (informação prestada às 13.40 horas)". No acidente, que ocorreu cerca do meio-dia no Largo da Palmeira, Barbeita, sofreram ferimentos ligeiros também um homem e uma mulher.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, informou que os feridos com menor gravidade foram transportados, um para o hospital de Viana do Castelo e outro para o Serviço de Urgência Básico (SUB) do Centro de Saúde de Monção. A operação de socorro envolveu 18 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros de Monção, SIV de Melgaço, VMER do Alto Minho e GNR.