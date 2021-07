Dois jovens morrem em queda de viatura na ponte de Monção

Dois jovens de Monção, com 24 e 27 anos de idade, morreram esta madrugada, após despiste e queda de uma viatura da ponte que liga aquela localidade a Savaterra do Miño (Galiza).

Segundo fonte dos Bombeiros de Monção, o veículo ligeiro de passageiros terá caído de uma altura de cerca de 10 metros e embatido contra uma árvore. Os jovens terão tido morte imediata. Tiveram de ser desencarcerados.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), confirmou que o alerta foi recebido às 1.36 horas, para um acidente na EN 403, no Lugar da Lodeira, junto à ponte internacional de Monção.

No local estiveram operacionais e viaturas dos Bombeiros de Monção, duas SIV de Valença e Melgaço, a VMER do Alto Minho e patrulhas da GNR. Foi também mobilizada uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM para assistir familiares das vítimas.