Dois mortos e um ferido grave em colisão rodoviária no concelho de Monção

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade numa colisão na Estrada Nacional 202 (EN202), no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo.

As duas vítimas mortais são um homem e uma mulher, com cerca de 70 anos. O ferido grave, um homem com 76 anos, foi transportado de helicóptero para o Hospital de Viana do Castelo.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) recebeu, pelas 10.35 horas, o alerta para uma colisão rodoviária, no lugar de Valinha, na União das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá, com três vítimas. Às 12.40, o trânsito continuava cortado na EN202.

No local estiveram seis viaturas de bombeiros com 13 elementos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e o helicóptero do INEM.