Encontrado chapéu de pescador desaparecido no rio Minho

Um amplo dispositivo de busca, com meios portugueses e espanhóis, está a palmilhar o rio Minho, na zona de Barbeita, Monção, onde, na sexta-feira à tarde, desapareceu um homem de 65 anos. O desaparecido saiu de casa para pescar e não regressou para almoçar, conforme estava previsto, o que deixou em alerta os familiares. Suspeita-se que tenha caído ao rio.

As buscas até agora revelaram-se infrutíferas, mas, entretanto, na manhã desde sábado operacionais encontraram na água um chapéu, que a família já reconheceu como pertencendo ao pescador.

Segundo contou o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, o alerta para o desaparecimento foi dado cerca das 15.30 horas de sexta-feira, por familiares. Foram encetadas buscas com meios terrestres e aquáticos, até ao anoitecer, e retomadas este sábado cerca das 6.15 horas. "O senhor disse que ia pescar e que voltava para almoçar e não veio. Estava a pescar em frente a casa, que é relativamente perto do rio. Suspeita-se que possa ter sido arrastado pelas águas", relatou Pedro Santos Jorge, adiantando: "Já encontramos um chapéu com a equipa de mergulhadores, que estão a fazer as buscas subaquáticas, e a família já reconheceu. Foi encontrado ao final da manhã na zona onde se supõe que o senhor estaria a pescar".

Envolvidos nas buscas em terra e na água, estão operacionais, botes e mergulhadores da Polícia Marítima, meios dos Bombeiros Voluntários de Monção, Caminha e Ponte de Lima e ainda uma embarcação da Armada Espanhola.

Um helicóptero da Força Aérea esteve no local a operar durante cerca de uma hora e meia. Para prestar apoio à família foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.