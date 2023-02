Equipa de resgate com uma mulher e oito homens partiu de Monção para a Turquia

Uma equipa de nove voluntários, uma mulher e oito homens, partiu esta sexta-feira de madrugada de Monção para a Turquia, para colaborar nas operações de busca e salvamento das vítimas do terramoto.

Gonçalo Nuno Oliveira, presidente da direção do clube "Subzone - Search And Rescue Team", coordena o grupo de Monção, que integra uma mulher.

Marlene Falcão de 27 anos, enfermeira e bombeiro na corporação de Voluntários de Monção, contou esta manhã ao "Jornal de Notícias", que parte para a Turquia, com "o mesmo sentimento que a restante equipa, receosa, mas com vontade de ajudar" as vítimas do sismo, que já causou mais de 20 mil mortos.

"O maior receio é a realidade com que nos vamos deparar", disse, referindo que, ainda assim, foi ela própria que se voluntariou para integrar o grupo. Partem também para esta missão, João Carlos Parra, Ivo Fernandes, Manuel Carlos Gonçalves, Pedro Silva, João Lourenço, Vitor Teixeira e Paulo Campos.

Quatro bombeiros, um professor, dois enfermeiros, um deles bombeiro voluntário, Marlene, um bancário e um empresário. Todos são residentes em Monção. O mais novo tem 27 anos e o mais velho 57.

João Lourenço de 34 anos, conta que esta missão iniciou-se através "de contactos com a embaixada turca" em Portugal.

"Vamos tentar dar o nosso melhor. Dar algum conforto, perante a situação", disse, considerando que a equipa vai com "o sentimento de estar preparada psicológicamente para enfrentar" o teatro de operações. "As imagens que vimos até agora são bastante fortes, mas temos ideia de nos sentir preparados", referiu.

Os operacionais da "Subzone - Search And Rescue Team", sairão de Lisboa às 16 horas, num voo onde seguirão grupos de outros pontos do país.

Em comunicado, o grupo deixou hoje "um enorme agradecimento, ao município de Monção, às entidades patronais dos operacionais, bem como, a todos os parceiros, apoiantes e patrocinadores", que permitiram a concretização da missão humanitária que agora inicia.