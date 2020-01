Ex-autarca encontrado morto em casa em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo presidente de junta de Podame, João Caldas, foi encontrado morto, na terça-feira à noite, na sua residência na vila de Monção.

Segundo fonte dos Bombeiros de Monção, aquela corporação recebeu, cerca das 20.05 horas, um pedido "para abertura de porta com socorro" para um prédio situado na Rua do Cano. O corpo inanimado do ex-autarca foi encontrado após o arrombamento. Foi submetido a manobras de reanimação e transportado para o serviços de Urgência do Centro de Saúde local, onde foi declarado o óbito. O alerta terá sido dado pelo pai visto que o filho "já não dava notícias há algum tempo".

João Caldas foi autarca na Junta de Podame e era atualmente presidente da Associação Social e Cultural de S. Cosme e Damião de Podame.

O corpo foi entregue ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo para ser efetuada autópsia. As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, às 16 horas, na Igreja e cemitério de Podame, de onde o ex-presidente de Junta era natural.