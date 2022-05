Família reconhece cadáver de pescador desaparecido há uma semana

O cadáver de um homem encontrado esta sexta-feira de manhã, no rio Minho, em Monção, a cerca de um quilómetro e meio do local onde há uma semana desapareceu um pescador, já foi reconhecido pela família. Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, o corpo localizado na margem pertence ao homem de 65 anos, de Barbeita, que há oito dias, saiu de casa de manhã para pescar e não regressou.

O reconhecimento do cadáver por familiares, de forma célere, foi possível uma vez que "não foram encontrados indícios de crime". O corpo já foi removido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

Recorde-se que decorriam há oito dias buscas no rio Minho para encontrar um pescador, após familiares terem dado o alerta cerca das 15 horas.

Até hoje tinham sido encontrados apenas alguns objetos, como um chapéu e artefactos de pesca, que entretanto a família reconheceu como pertencendo ao sexagenário.