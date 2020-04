Feira do Alvarinho foi cancelada

Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano da Feira do Alvarinho de Monção, agendada para os dias 3,4 e 5 de julho, foi cancelada. O anúncio foi feito pelo município, esta segunda-feira. Trata-se de mais uma medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.

"Após grande reflexão e ponderação, consideramos esta decisão fundamental, no sentido de apoiar e proteger todos os munícipes, assim como todos aqueles que nos visitam. A prevenção depende de todos nós. Vemo-nos em 2021", esclarece o município.

A Feira do Alvarinho de Monção é um dos maiores eventos do concelho. Na edição do ano passado, contabilizou perto de 100 mil visitantes durante os três dias. A 24ª edição iria ter lugar nos próximos dias 3,4 e 5 de julho, novamente no Parque das Caldas para onde se mudou há dois anos e, desde então, tem vindo a crescer significativamente.

Leia mais em Rádio Vale do Minho