Um homem com 33 anos ficou ferido com gravidade esta sexta-feira, após despiste do Ferrari em que seguia na EN101, em Lapela, Monção.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção,a vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo pela SIV de VALENÇA.

No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Monção, SIV Valença e GNR.